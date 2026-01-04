La San Silvestrín de Dehesas es para Daniel Alonso y Lucía Centeno

La localidad ponferradina de Dehesas no faltó un año más a su cita con San Silvestre. Eso sí, en esta edición con cambio de fecha pero la misma esencia. Y en diminutivo en cuanto a nombre. No en la calidad y número de participantes. Desde los más jóvenes hasta los veteranos en la prueba atlética como en la de andarines.

En su novena entrega y sobre una distancia de cinco kilómetros en la prueba absoluta el coyantino Daniel Alonso no dejó pasar la oportunidad de abrir el año como lo finalizó, en lo más alto del podio. Esta vez fue en Dehesas donde dejaba patente su clase para ser el único en bajar de los tres minutos por kilómetro y apuntarse la victoria con un crono de 14:52. Otro atleta también habitual en los puestos de honor, Adrián Eronímides Núñez, cruzaba la meta en la segunda posición a 51 segundos del vencedor. Un poco más tarde lo hacía como tercero Javier de la Cal. También tuvieron su oportunidad aunque al final no pudieron subir al podio Francisco Cendán y Víctor Borges, cuarto y quinto respectivamente.

ORGANIZACIÓN

En la categoría femenina también destacó sobre el resto Lucía Centeno para hacerse con el primer puesto de la clasificación general con un crono de 18:58. Más igualada estuvo la lucha por la segunda posición entre Rosalía Rodríguez e Inés Díez que se decantaba a favor de la primera por 15 segundos de margen. A las puertas del cuadro de honor de la San Silvestrín se quedaban por este orden Raquel María Fernández y Ruth Delania Rondón.