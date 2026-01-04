Benavides de Órbigo luce con su Cross de Reyes

El Cross de Reyes de Benavides de Órbigo sumó una nueva y divertida edición.ORGANIZACIÓN

Benavides de Órbigo anticipó el día de Reyes al domingo. En este caso solo con el atletismo. Y el resultado no pudo ser más satisfactorio en una cita que sumaba una nueva edición y que contó con decenas de protagonistas. Algunos, eso sí, un poco más que otros al subirse al podio.

Niños, adolescentes y adultos disfrutaron por igual con el Cross de Reyes. Ni la fría jornada pudo con su ilusión.

ORGANIZACIÓN

En cuanto a la faceta competitiva, en la categoría absoluta masculina Javier Rubio lograba el triunfo por delante de Guillermo Guerra y César González mientras que la femenina las más destacadas por este orden fueron Nina Prieto, Cristina Prada y Rosa Martínez Carnero.

ORGANIZACIÓN

En las categorías de base, en prebenjamines el peldaño más alto en el cuadro de honor fue a parar a manos de Silas Bussons y Carolina Barreals mientras que ese honor en benjamines correspondió a Marko Carbajo y Paula Valdés.

En cuanto a la categoría de alevines los mejores fueron Enrique Salas y Sabel Bussons.