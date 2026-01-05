El Reino no es fortín para salvar a la Cultural

El estadio leonés no es fortín para cimentar en él la permanencia en Segunda División, aunque la Cultural fuera capaz ante la Real Sociedad B de empatar (1-1) un marcador adverso en su Reino de León, justo en la última jornada como local de la primera vuelta de La Liga Hypermotion. Hasta la visita del filial realista, tanto con Raúl Llona como entrenador como posteriormente con su sustituto José Ángel Ziganda, siempre que sus rivales lograron adelantarse en el marcador se llevaron el triunfo del campo de juego culturalista.

El primer equipo que se llevó los tres puntos del Reino de León fue el UD Almería con un ajustado 0-1, marcador que se repitió contra el AD Ceuta y Granada CF, ambos ya con Ziganda como entrenador, a lo que se sumó las derrotas por 1-3 contra el CD Castellón, en el último partido de Llona en el banquillo y, posteriormente, la sufrida frente a la SD Huesca (0-2).

Las dos ocasiones en las que la Cultural repitió el empate en su terreno fue sin que se moviera el marcador (0-0), ante CD Leganés y con el Albacete Balompié, con cada uno de los entrenadores que han ocupado el banquillo leonés esta temporada.

Las dos únicas victorias, ambas por la mínima, se produjeron tras llevar la iniciativa en el marcador el equipo culturalista, tanto ante el CD Mirandés (3-2), como en el triunfo con un ajustado 1-0 ante el Málaga CF.

Ante estos números, Rodri Suárez afirma: «Tenemos que hacer autocrítica de los partidos en casa y dar un pasito porque es fundamental para conseguir el objetivo». Así lo advirtió después de ceder un empate en el Reino de León ante la Real Sociedad B (1-1).

El central leonés, que volvía a la titularidad tras varios encuentros ausentes tras la lesión muscular que sufriera a comienzos de diciembre en el encuentro ante el Granada (0-1), se sintió «muy bien en el plano físico», según reconoció, después de ser baja ante Huesca, Eibar, Las Palmas y en la Copa del Rey.

Suárez admite que el filial donostiarra les superó «durante sesenta minutos, con balón y sin él, corriendo de más y en esta situación cualquier rival en Segunda te hace daño, porque cada partido es una final».

El capitán culturalista valora en esta ocasión la igualada «porque también es importante que, cuando no se pueda ganar, lo primero es no perder e intentar hacer bueno el punto en el próximo encuentro en Andorra».

De hecho, la igualdad que se demuestra en LaLiga Hypermotion le permite al jugador leonés recordar que la Cultural «ha sido capaz también de ganar en grandes escenarios» y por ello insiste en que «dentro del vestuario está claro el objetivo y éste se consigue en el mes de mayo».

POLÉMICA VENTA DE ENTRADAS

Este lunes se ponían a la venta en las taquillas del estadio, con largas colas, las entradas para el partido Cultural-Real Sporting de Gijón de la jornada 22 del campeonato de Liga, que se disputará el sábado 17 de enero, a partir de las 16.15 horas en el Reino de León. Los abonados del club culturalista tienen prioridad de compra hasta el viernes 9 de enero, con un límite de 2 entradas por abono. Cada persona podrá presentar un máximo de 4 abonos, de manera física o una fotografía/copia de los mismos. No será necesario que los titulares estén presentes, siempre que se aporte dicha documentación. Al club gijonés se le han enviado inicialmente 570 localidades, las mismas que recibió el equipo leonés para el choque de la primera vuelta en El Molinón, en una reciprocidad que se intentará aplicar en todos los casos en la segunda vuelta.

Enseguida saltó la polémica, con comentarios en contra de la forma de proceder del club culturalista. Desde algunos socios que piensan que «urge que la Cultural desarrolle un sistema de venta de entradas acorde al siglo XXI. No podemos estar a -3°C haciendo cola mientras nos congelamos cuando existen plataformas de venta de entradas online en condiciones», a otros que no entienden que una peña del Sporting, con bandera incluida, «se lleve 36 entradas con la permisividad del club", además de otras críticas «por cortar la cola cuando aún no había llegado el límite horario establecido con más de 4 horas aguantando frío».