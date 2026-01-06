El club leonés se juega en el sorteo un gran premio para reforzarse en enero

La Cultural afronta una semana de ilusión. Primero, el sorteo de este miércoles de los octavos de final a partido único de la Copa del Rey, en el que confian cruzarse con uno de los cuatro grandes de la Supercopa de España, Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao, aunque las preferencias apuntan al equipo merengue. El encuentro copero, además de suponer un ambientazo en el Reino de León, puede dar a las arcas culturalistas un gran espaldarazo. Y es que participar en el torneo del KO tiene jugosas recompensas, tanto por parte de la Real Federación Española de Fútbol y derechos televisivos como por el entradón que registre el estadio leonés.

La entidad futbolística leonesa ya lleva recaudados unos 150.00 euros por las tres eliminatorias superadas, pero esta cantidad nada tendría que ver si en esta ocasión, en octavos de final le corresponde uno de los clubes más grandes del fútbol español y también mundial.

La Cultural se la juega en el sorteo, porque de emparejarse con el Real Madrid o FC Barcelona la posibilidad de reforzarse en condiciones en este mercado de invierno supondría casi la salvación.

ACTUALIDAD BLANCA:

El portero leonés Fran González destaca

Fran González, guardameta leonés, realizó una gran actuación para darle la victoria al Real Madrid Castilla frente al Arenteiro (2-0) en la decimoctava jornada de Liga de 1ª Federación.

Los cedidos: Guzmán Ortega juega, pero no Adrián Ruiz y David López

El lateral culturalista Guzmán Ortega jugó 80 minutos con su equipo, el Real Avilés, en la derrota frente al Ourense (2-1). Adrián Ruiz y David López no dispusieron de minutos en sus equipos del Marbella y Alcalá.

Diego Percan debuta con el Córdoba

El futbolista leonés y exculturalista Diego Percan tuvo sus primeros minutos con su nuevo equipo, el Córdoba al saltar al campo en el minuto 80 por Carracedo, en la victoria andaluza frente al Burgos CF (2-0).