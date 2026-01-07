Jesús Calleja firma una remontada épica hasta 62 posiciones en la tercera etapa del Dakar

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El aventurero y presentador leonés Jesús Calleja ha logrado una de sus actuaciones más meritorias en lo que va de Rally Dakar 2026. Tras completar la tercera etapa cronometrada, Calleja y su copiloto Edu Blanco, a bordo del Santana Pick-Up T1+, consiguieron escalar posiciones de forma masiva hasta cruzar la meta en el puesto 36. Este resultado supone un gran salto cualitativo para el Santana Racing Team, demostrando que el vehículo tiene el ritmo necesario para competir en la zona media-alta de la clasificación general.

Sin embargo, la jornada estuvo marcada por una profunda indignación hacia la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y la organización del rally. Según denunció el propio Calleja a través de sus redes sociales, la organización decidió aplicar un criterio de salida que le perjudicó gravemente: a pesar de haber terminado la etapa anterior en el puesto 47, fue relegado a la posición 98 de salida. Esta decisión obligó al equipo a partir por detrás de vehículos mucho más lentos y camiones, enfrentándose a una nula visibilidad debido a las densas nubes de polvo y fesh-fesh.

La remontada de 62 posiciones fue calificada por el piloto como una "auténtica locura". Durante la especial, Calleja tuvo que realizar adelantamientos constantes en terrenos de piedras y arena, donde cualquier error podría haber supuesto el fin de su carrera. El leonés subrayó que la normativa actual de la FIA sobre el orden de salida no solo es incomprensible, sino "peligrosa", una queja que compartió con otros veteranos de la prueba como Isidre Esteve, quienes critican que se mezcle a pilotos rápidos con otros mucho más lentos en zonas de alto riesgo.

Pese al enfado por la gestión deportiva, el balance mecánico es muy optimista. Calleja destacó que el coche de Santana Motors funcionó a la perfección, sin sufrir pinchazos ni averías mecánicas relevantes. "El coche va estupendamente, tenemos ganas de dar cera pero la organización no nos deja", bromeó el leonés en sus perfiles oficiales. Con esta 36ª posición, el equipo encara la cuarta etapa con la esperanza de recibir una posición de salida acorde a su velocidad real para seguir escalando en la tabla general.