Valladolid Sport, campeón alevín, y Universidad de León en féminas

Publicado por R. A. León Creado: Actualizado:

El pasado fin de semana la localidad leonesa de Matallana albergó la II Edición del Torneo Navideño del Trepalio FS.

Cerca de 200 deportistas visitaron la ribera del Torío, repartidos en dos categorías: alevín y femenina y brindaron dos jornadas de deportividad con el fútbol sala como telón de fondo. En categoría Alevín el campeón fue el Valladolid SportSala, que se deshizo en la gran final del Pizarras Tres Cuñados de la localidad orensana del Barco de Valdeorras por 5-1. El tercer puesto fue para el Gijón Perchera de esa localidad asturiana, mientras que el Trepalio FS se tuvo que conformar con la cuarta posición, completando el cuadro de honor Almanza FS y Matallana FS. La categoría femenina tuvo como contendientes a los siguientes equipos: Trepalio FS, Universidad de León, las asturianas de Planta 14 de Langreo, Boñar FSF y Atlético Bembibre. La final fue un partidazo sobre la pista del Pabellón José Ferreiro en el que la Universidad doblegó por un apretado 2-1 al Atlético Bembibre en un partido que hizo las delicias de una abarrotada grada.

Trepalio FS afianza así su torneo navideño para las categorías de base, en esta ocasión de la mano del Ayuntamiento de Matallana de Torío, llenando la localidad montañesa con algunos de los mejores clubes procedentes de diferentes provincias y autonomías. en el que estuvieron representadas Castilla y León, Asturias y Galicia.

El Trepalio FS, un club referente en el fútbol sala base leonés, continúa su fuerte apuesta por este deporte, siendo su objetivo mantener este torneo navideño al que intentarán aumentar con otras categorías, como la benjamín, infantil y cadete, siendo David Gutiérrez su alma mater con su incansable trabajo en pos de este deporte tras muchos años de lucha al frente del club en el aspecto deportivo.