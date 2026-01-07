Erik Morán regresa a la SD Ponferradina

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva tiene casi cerrado su primer movimiento en el mercado invernal y sí es un retorno y sí es de un mediocentro, pero no el de Pablo Clavería. En la jornada de ayer tanto el entorno del club como el del futbolista confirmaban a este periódico las negociaciones para que Erik Morán Arribas vistiese de blanquiazul en una 2ª etapa. Las cosas estaban muy encaminadas y el jugador incluso llegaba a Ponferrada para tratar de cerrar hoy su contratación y convertirse en el primer fichaje del mercado.

El club de El Toralín buscaba hacer sitio cuanto antes en la plantilla, pero la negociación con Erik Morán se precipitó en las últimas horas y parece que antes de salir va a haber que dejar entrar.

La Deportiva 2025-2026 no ha gobernado casi ningún partido, desde luego que ninguno completo, ni siquiera los que ha ganado con cierta claridad como ante Real Avilés Industrial, Zamora CF, Cacereño o UD Logroñés. ¿Tendrá algo más de control en el centro del campo con este jugador? Es lo que pretende la entidad berciana.

El futbolista de Portugalete tiene 34 años y una larga trayectoria a su espalda. Salió de la cantera del Athletic Club y jugó en 1ª División con el conjunto bilbaíno. Después pasó por el Leganés en dos etapas, Real Zaragoza, AEK de Atenas, Málaga CF, Numancia y en el verano del 2020 recaló en la Deportiva, en la que estuvo tres temporadas. La última, por desgracia, acabó con el descenso a 1ª Federación y su marcha. Estuvo luego en el Amorebieta y la pasada campaña en el FC Andorra, con el que ascendió a 2ª División precisamente en El Toralín.

Quizá no fue Erik Morán un jugador muy querido por la grada en el tiempo que pasó en Ponferrada, especialmente en la última temporada, pero con su experiencia y en la categoría que va a jugar ahora, el portugalujo tiene que ser o al menos eso espera el club, un faro para buscar esa reacción y esas no menos de 8 victorias (el doble de las sumadas hasta ahora) que necesita el equipo en las 20 jornadas que quedan de Liga para obtener la permanencia y eludir el descenso a 2ª Federación.

Hablando de mediocentros, ayer hubo una noticia esperanzadora, que fue ver en el entrenamiento a Esquerdo a mayor ritmo que en semanas anteriores, si bien aún al margen del resto del equipo y sin balón. Por tanto, aún no se ha llevado a cabo esa valoración de si merece la pena esperar por el valenciano o utilizar su ficha para uno de los fichajes.