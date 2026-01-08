La Cultural inicia este jueves para sus abonados la venta de entradas para el partido de Copa frente al Athletic

La Cultural y Deportiva Leonesa inicia esta jueves la venta este jueves 8 de enero de entradas para el partido de los octavos de final de la Copa de SM el Rey contra el Athletic Club, que se disputará en el estadio Reino de León el martes 13 de enero a las 21.00 horas.

Dicha competición, como se recoge en la información de la campaña de abonados, no está incluida en el carné de temporada, por lo que los abonados tendrán que retirar un suplemento para poder acceder al partido.

El precio de los suplementos es:

· Fondos: 25 euros

· Tribuna y preferencia este: 30 euros

· Tribuna y preferencia oeste: 30 euros

· Categoría infantil (de 4 a 17 años): 10 euros (Fondos) y 15 euros (Tribuna y preferencia este y oeste)

Los abonados del club podrán retirar su suplemento desde este jueves, tanto de manera presencial como online, teniendo preferencia de compra hasta el domingo.

El horario de las taquillas para abonados es:

· Jueves 8: De 16:00 a 18:00 horas

· Viernes 9: De 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 18:00 horas

· Sábado 10: De 10:00 a 14:00 horas

· Domingo 11: De 10:00 a 14:00 horas

Cada abonado podrá retirar su suplemento y, a mayores, dos entradas más. Recordamos que las localidades serán nominativas, por lo que será necesario aportar nombre, apellidos y DNI en el momento de la compra.

La VENTA ONLINE de suplementos y entradas para los abonados estará habilitada desde este jueves a las 15:00 horas en el siguiente enlace https://cydleonesa.acyti.com/, accediendo con el usuario y contraseña que se les ha facilitado (el DNI del propio abonado).

IMPORTANTE: Los abonados tendrán reservado su asiento hasta el domingo a las 18:00 horas. En caso de no haber retirado su suplemento, dicho asiento quedará liberado para venta desde el lunes, con precio de venta general.

El lunes 12 de enero, en caso de haber disponibilidad de aforo, se abrirá la venta para todo el público, en las taquillas, en horario de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 18:00 horas. Las localidades serán nominativas, por lo que será necesario aportar nombre, apellidos y DNI en el momento de la compra. Además, desde el lunes, también se abrirá la venta online de entradas a todo el público.

Los precios de las entradas son:

· Fondos: 50 euros

· Tribuna y preferencia este: 60 euros

· Tribuna* y preferencia oeste: 70 euros

· Categoría infantil (de 4 a 17 años): 20 euros (Fondos) y 25 euros (Tribuna y preferencia este y oeste).

· Excepto en la Zona VIP: Sectores E y H de Tribuna oeste (80 euros) y F y G de Tribuna oeste (100 euros).