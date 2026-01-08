Astorga inicia la cuenta atrás de sus 10K, prueba que unirá deporte, patrimonio y solidaridad

Astorga presentó oficialmente una nueva edición de sus 10K que tendrá lugar el 10 de mayo. Una prueba que vuelve a consolidarse como uno de los grandes eventos deportivos y sociales de la ciudad, aunando atletismo popular, puesta en valor del patrimonio y compromiso solidario.

En la rueda de prensa Julián García, concejal de Deportes del Ayuntamiento, mostró la satisfacción del Consistorio por un proyecto que «une el deporte con la ciudad» y que contribuye a dar a conocer el patrimonio y los emblemas astorganos. El edil destacó además que la carrera de este año estará dedicada al centenario de la muerte de Antoni Gaudí, poniendo en valor el legado que el arquitecto dejó en Astorga, y subrayó la total comunión existente entre la organización de la prueba, la dirección del Palacio Episcopal y el Ayuntamiento, que respalda firmemente esta iniciativa.

A continuación tomó la palabra Agapito Arce, presidente del Club Astorga Running, quien puso en valor el enorme éxito que supone para la ciudad poder contar con la presencia de Abel Antón, doble campeón del mundo de maratón y Premio Príncipe de Asturias. Y anunció que, al igual que en ediciones anteriores, la prueba contará con corredores destacados de la provincia de León, garantizando un alto nivel competitivo.

Por su parte, Tomás Tejedor, también integrante del Club Astorga Running, desgranó las principales características de la prueba, destacando que este año el número de dorsales aumenta de 500 a 700, con la previsión de una gran acogida. Tejedor anunció que las inscripciones se abrirán este sábado, 10 de enero, a las 10:00 horas, y recordó que los 500 primeros inscritos recibirán gratuitamente la camiseta Joma. A partir del dorsal 501, la camiseta tendrá un coste de 5 euros. La inscripción tendrá un precio de 13 euros, de los cuales 1 euro será destinado a un proyecto solidario, las Becas Noelia Gutiérrez, destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades en el acceso a estudios universitarios de jóvenes de la ciudad de Astorga y su comarca.

Desde el Club Astorga Running y el Ayuntamiento se destacó la gran expectación generada en torno a la prueba, animando a corredores y aficionados a estar atentos a la apertura de inscripciones (10kmastorga.es).