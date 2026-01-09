La necesidad aprieta a la SD Ponferradina

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Después de casi un mes la Deportiva regresa a El Toralín y lo hace ante otro equipo ourensano, como la última vez que jugó ante su parroquia. Eso sí, los puntos que tiene en su haber son los mismos. Hoy se acaba la 1ª vuelta, pero la clasificación ya aprieta y un triunfo se hace muy necesario. Desde las 21.00 horas de este sábado y con una temperatura esperada de 5 grados centígrados recibe en El Toralín a un Ourense CF que a día de hoy es rival directo y al que no puede dejar marchar en la clasificación. El encuentro se puede seguir en el minuto a minuto de Diario de León a través de su página web (www.diariodeleon.es), en Onda Bierzo, a través de la radio, y en los canales de televisión LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media, Zapi.

Dado que Cacereño y Guadalajara (los dos últimos) se enfrentan por la tarde, es posible que el cuadro berciano empiece su partido en el penúltimo puesto. No gana desde el 2 de noviembre.

En la jornada de este viernes no se concretó ninguna salida y Mehdi Nafti no era muy optimista para que así fuese y poder contar para el duelo de esta noche con el recién fichado Erik Morán. Sí que habló bien el técnico de Jorrín y de Undabarrena, hasta el punto de reconocer que en el caso del cántabro ha cambiado su situación, con lo que ya no está tan claro que vaya a ser una de las salidas de este mercado. En principio los dos serán titulares, en el caso del vasco, como central en lugar del sancionado Ger Nóvoa, que no podrá jugar ante su ex equipo. Por su parte, Frimpong podría entrar en lugar del otro sancionado: Eneko Aguilar.

El cuadro pontino no tiene ausencias, más allá de las de sus dos entrenadores, que están sancionados. Dani Portela, ex central del equipo y ayudante del cuerpo técnico, será el encargado de dirigir al equipo desde el banquillo. Los que sí que no estarán, porque han causado baja en la entidad, son Oriol Comas, Kensly Vázquez y Dani García. El ex deportivista Nacho Castillo se ha erigido como el sorprendente goleador del equipo. Lleva 5 dianas en un equipo que por momentos ha tenido problemas de cara a gol y que viene de ganar 2-1 al Real Avilés Industrial con remontada incluida. Como en la pasada campaña, pero reaccionando antes, el equipo empezó mal, pero el acicate de la Copa del Rey le hizo reaccionar y ahora ocupa el 12º puesto con 5 puntos más que la Deportiva. Antes de su destacado papel en la Copa del Rey, en la que eliminó a Real Oviedo y Girona FC y llevó a la prórroga al Athletic Club, se había proclamado campeón de la Copa Federación y también de la fase regional de la misma en Galicia.

Dirige el encuentro el gijonés Jaime Ruiz Álvarez (Comité Asturiano), con el que la Deportiva ha sumado 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas en los 8 partidos que le ha pitado.

El único precedente de este choque es el 2-0 del mes de marzo del año pasado. Decidieron lo goles de Kevin Sibille y Cortés.