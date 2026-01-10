El Andorra-Cultural Leonesa, muy cerca de suspenderse por la nieve que cubre el terreno de juego

La nevada en Andorra pone en riesgo el partido ante la Cultural

El encuentro correspondiente a la jornada 21 de LaLiga Hypermotion entre el FC Andorra y la Cultural Leonesa, previsto para este sábado 10 de enero a las 16.15 horas en el Estadi de la FAF, corre el riesgo de quedar suspendido.

La Liga ha anunciado oficialmente que, debido a las condiciones meteorológicas adversas y a la intensa nevada que está afectando gravemente al terreno de juego, se solicitará al Juez Único de Competiciones Profesionales de la RFEF la suspensión y aplazamiento del partido.

El manto blanco ha cubierto completamente el césped del estadio andorrano, situación que impide garantizar las condiciones mínimas de seguridad y juego para los futbolistas, según los protocolos establecidos.

Ambos equipos llegan al choque empatados a 24 puntos en la clasificación, en una zona intermedia de la tabla, y el partido representaba una oportunidad importante para ambos en su lucha por consolidar la permanencia en la categoría.

De momento no se ha comunicado la nueva fecha para la disputa del encuentro, que deberá fijarse en los próximos días tras la resolución del Juez Único de Competición. LaLiga y el FC Andorra mantienen informada a la afición a través de sus canales oficiales sobre cualquier novedad respecto a la reprogramación del partido.