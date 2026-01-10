Fútbol | Segunda División
La afición de la Cultural ayuda a la retirada de nieve del estadio del Andorra para la disputa del partido
El Andorra ha anunciado que dará una entrada gratuita a todos aquellos que vayan a ayudar en la retirada de la nieve
En el estadio Encamp de Andorra continúan los trabajos de retirada de la nieve para poder disputar en el día de hoy, 10 de enero, el partido entre el club del Principado y la Cultural Leonesa.
Hay incluso presencia en el terreno de juego de varios seguidores de la Cultural que también están colaborando. Asimismo, el Andorra ha anunciado que proporcionará una entrada gratuita a todos aquellos que vayan a ayudar en la retirada de la nieve.
De momento, se mantiene la idea de que el partido se jugará a las 18.30 horas de hoy, tras ser retrasado desde la hora inicial de las 16.15.