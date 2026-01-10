La afición de la Cultural ayuda a la retirada de nieve del estadio del Andorra para la disputa del partido

La afición leonesa ayuda a pie de campo en la retirada de la nieve.CULTURAL LEONESA

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En el estadio Encamp de Andorra continúan los trabajos de retirada de la nieve para poder disputar en el día de hoy, 10 de enero, el partido entre el club del Principado y la Cultural Leonesa.

Hay incluso presencia en el terreno de juego de varios seguidores de la Cultural que también están colaborando. Asimismo, el Andorra ha anunciado que proporcionará una entrada gratuita a todos aquellos que vayan a ayudar en la retirada de la nieve.

De momento, se mantiene la idea de que el partido se jugará a las 18.30 horas de hoy, tras ser retrasado desde la hora inicial de las 16.15.