La SD Ponferradina toma un poco de aire con su triunfo frente al Ourense CF (2-0)

La SD Ponferradina se quita una losa de encima. Después de más de dos meses sin vencer. El equipo berciano se impuso con justicia 2-0 a un Ourense CF muy decepcionante. El equipo berciano marcó dos goles en la 2ª parte y se da un respiro, respiro también para Nafti, que logra su 1ª victoria desde que llegó al banquillo.

Como ya se esperaba, Undabarrena y Frimpong fueron los sustitutos de los sancionados Ger Nóvoa y Eneko Aguilar. Y Jorrín repitió en el lateral derecho. En el equipo visitante destacó la suplencia de Jerín y el cambio en la portería, en la que entró Alberto Sánchez por Álvaro Ratón, que había jugado todos los partidos.

En una primera parte muy plana y exenta de calidad, el único equipo que propuso algo fue la Deportiva, eso sí, demostrando lo poco que tiene o al menos lo poco que da de sí. El equipo de Nafti creó algún peligro e incluso mandó un balón al palo ante un rival que sacó un córner y realizó un único tiro muy alto desde fuera del área.

Los dos conjuntos formaron con un 4-2-3-1. El visitante se dedicó a esperar y la Deportiva llevó el peso del encuentro, eso sí, sin apenas ideas y con varios jugadores que apenas entraban en contacto con el balón. Es tan poco lo que está recibiendo el público del equipo que cualquier muestra de pundonor y esfuerzo era celabrada.

Borja Vázquez, el jugador con más proyección ofensiva, realizó dos primeros remates muy lejos del arco y luego fue Andoni López el que lo dejó en una dejada de Frimpong, pero el cuadro le cayó a la izquierda y mandó desviado.

Con un rival timorato que apenas salía de su campo, la Deportiva recuperaba rápido, pero siempre con pocas ideas. Un balón en largo para Cortés en el minuto 13 se lo llevó el madrileño tras resbalar un defensa, se fue solo al área, pero incomprensiblemente se fue abriendo demasiado, alejándose de la portería, y su tiro con poco ángulo lo sacó. Andoni López también lo intentó a balón parado en un libre directo. Se fue fuera cerca del pose.

Un pase interior de Yuste para la llegada de Enol Coto terminó con el avance del lateral y remate muy alto desde lejos. Fue el primer y único tiro del equipo pontino en la 1ª parte. Llegó en el minuto 33. En la siguiente acción Yuste vio una tarjeta amarilla por simular un penalti y en el 40 dejó a su equipo en inferioridad por una dura entrada sobre Frimpong. Antes, en el 38, Borja Vázquez porfió por un balón que se iba a perder de banda, corrió por el costado, la puso al centro para Cortés, que le ganó la posición a su par y su tiro cruzado se fue al poste. Antes del descanso el madrileño tendría otra buena opción tras recibir en el área de Andoni López, revolverse y golpear duro, salvando el arquero.

La última acción de la 1ª parte define lo que está siendo la Deportiva de esta temporada: Uno por otro, otro por uno, una falta a favor se tarda en sacar con el tiempo cumplido y el árbitro pita el final, perdiendo el equipo la opción de colgar una balón al área.

A pesar de jugar contra 10, no se notó en exceso en los primeros minutos. Sin embargo, Borja Vázquez, el mejor del partido, recibió un balón en profundidad pro la banda, se fue hacia debtro y golpeó cruzado para acabar marcando. El balón lo tocó el portero y entró llorando. Pero la expulsión co roja directa, VAR mediante, de Andújar, en una acción en la que el colegiado ni había sacado amarilla, pareció igualar las cosas. El cuadro de Oira, que ya tenía el dominio desde que encajó el gol, lo intentó en igualdad numérica y tuvo su opción en el minuto 63 tras un mal despeje de Andoni hacia el centro. El balón le cayó a Hugo Sanz en la frontal y su golpeo lo tocó Prieto in extremis y se fue a córner. Fue el momento del cuadro visitante y no lo aprovechó.

Moltenis entró por Pau Ferrer y poco después Keita por Cortés para jugar en punta. No llevaba ni dos minutos en el campo cuando aprovechó el bote de un balón para ‘limpiarle’ el balón a Carmona, encarar al portero y fusilarle. Iban 71 minutos.

Con 2-0 ya pasó poco en el duelo. Frimpong estuvo a punto de marcar desde más de 40 metros en una volea y el Ourense CF pidió otra agresión, pero el VAR certificó que no era nada. Sí la hubo por parte de Jerín, que dejó a su equipo con 9 en el minuto 89.

En los 10 minutos de prolongación no pasó nada más y por fin los tres puntos se quedaron en casa. Respiro, pero nada más, porque el equipo berciano se encontró enfrente al peor equipo que ha pasado por El Toralín en lo que va de Liga.

La próxima cita para el conjunto deportivista será el sábado 17 de nuevo en El Toralín ante el Racing de Ferrol. El conjunto de la ciudad naval cayó ayer ante el Bilbao Athletic 0-1 en A Malata. El encuentro comenzará a las 21.00 horas.