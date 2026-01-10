El BF León paga caro su mal inicio frente al líder Maristas Coruña (68-78)

El BF León desaprovechó una oportunidad de oro para acercarse al líder Maristas Coruña (68-78). La ocasión pintaba en clave positiva para las locales. Pero un mal primer cuarto les iba a pesar como una losa para un rival que cerraba los diez primeros minutos con una renta considerable (15-25). Los siguientes diez minutos antes del descanso iban a ser parejos lo que llevó a que el BF León a mantenerse a una distancia peligrosa (35-47).

Tras el paso por vestuarios y a pesar de que las locales se imponían en los dos cuartos su ventaja era exigua para al menos intentar inquietar a un rival que demostró su condición de líder. El BF León sigue tercero pero ya a dos triunfos de las gallegas y el Ibaizabal.