León ya corre la Transcandamia
800 corredores participan en la prueba
León celebra este domingo la décimo cuarta edición de la 'Transcandamia', una prueba extrema para los amantes del running que reúne a 800 corredores en las tres modalidades de 23, 15 y 10 kilómetros.
La prueba arrancó en el puente de piedra de Puente Castro. La Transcandamia cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de León, entre otras instituciones y empresas, y sirve para promocionar el entorno natural del parque de la Candamia, un enclave que destaca por su valor paisajístico y natural.
En la presente edición se mantienen las tres modalidades habituales de la Transcandamia', que combinan trail running y senderismo en el entorno de La Candamia. La 'Transcandamia 23K' es la "prueba reina", con un desnivel acumulado de 2.000 metros; la 'Transcandamia 15K' propone un recorrido más asequible con un desnivel acumulado de 1.480 metros y la 'Transcandamia 10K' es una marcha de senderismo no competitiva, pensada para disfrutar del entorno natural.
Los trazados de las pruebas son nuevos y se mantendrán en el anonimato para garantizar la equidad competitiva, especialmente para los participantes de fuera de la provincia leonesa.