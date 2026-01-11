León ya corre la Transcandamia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León celebra este domingo la décimo cuarta edición de la 'Transcandamia', una prueba extrema para los amantes del running que reúne a 800 corredores en las tres modalidades de 23, 15 y 10 kilómetros.

La prueba arrancó en el puente de piedra de Puente Castro. La Transcandamia cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de León, entre otras instituciones y empresas, y sirve para promocionar el entorno natural del parque de la Candamia, un enclave que destaca por su valor paisajístico y natural.

En la presente edición se mantienen las tres modalidades habituales de la Transcandamia', que combinan trail running y senderismo en el entorno de La Candamia. La 'Transcandamia 23K' es la "prueba reina", con un desnivel acumulado de 2.000 metros; la 'Transcandamia 15K' propone un recorrido más asequible con un desnivel acumulado de 1.480 metros y la 'Transcandamia 10K' es una marcha de senderismo no competitiva, pensada para disfrutar del entorno natural.

Los trazados de las pruebas son nuevos y se mantendrán en el anonimato para garantizar la equidad competitiva, especialmente para los participantes de fuera de la provincia leonesa.