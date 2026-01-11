Un mal último cuarto condena al Ciudad de Ponferrada SDP (77-72)

CLAVIJO 77

A Nongo (3), De Pablo (4), Arbosa (8), Okafor (5) y Kevin Torres (25). También jugaron Hrabar (1), Querejeta (17), Pardina (7), Diene (4) y Jacobs (3).

CIUDAD PONFERRADA 72

David Òrrit (13), Pau Treviño (12), Sergio Romero (7), Ramus Blak (8) y Riley Hayes (14). También jugaron: Jamie Bergens (4), Josep Cera (6), Antonio Morales (5) y Ousman Sima (3).

Marcadores parciales: 15-21, 36-40 (descanso), 63-64 y 77-72 (final). Árbitros: Manuel Berbeira y Andrea Alejo. Eliminaron por personales a A Nongo. Incidencias: Palacio Deportes La Rioja

El Ciudad Ponferrada SDP encajó una amarga derrota en la pista del Clavijo por 77-72, en un partido en el que los bercianos dominaron el marcador en los tres primeros cuartos, pero un mal último, con solo una canasta en juego, dio la victoria a los riojanos. El primer cuarto comenzó con un equipo berciano que entró muy enchufado. El partido se jugó con intensidad y con un equipo visitante que supo conservar su renta tras una última canasta de Morales, que dejó el marcador del primer cuarto de 15-21. El recital ofensivo siguió para el Ciudad de Ponferrada en el inicio del segundo cuarto. El equipo berciano supo mantener una cómoda ventaja hasta mediado el segundo cuarto. el Ciudad entró bien en el arranque del tercer cuarto. Pero los riojanos aprovecharon luego la falta de concentración de los visitantes para poner el pulso en un pañuelo. Y apuntárselo.