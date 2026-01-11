La leyenda Marianín apuesta por su Cultural Leonesa

Mariano Arias Chamorro «Marianín» (Fabero, 1946) hace ya más de 50 años que se estrenó en el fútbol en categoría nacional. Maravilló con un juego pleno de fuerza, calidad y goles, muchos goles, al fútbol leonés y asturiano. Dianas que llevaron su firma con la Cultural Leonesa y después en Primera División cuando militaba en el Real Oviedo, que le auparon al Pichichi en la temporada 1972-1973 con 19 goles, además de vestir la camiseta de la selección española el 17 de octubre de 1973 en Estambul ante Turquía. El partido acabó con empate a cero y Marianín salió en la segunda parte supliendo a Clares. El legendario delantero centro de Fabero siempre ha mostrado su admiración por el Athletic Club y así se lo ha hecho llegar a la leyenda José Ángel Iribar (Zarauz, 1943), al que endosó tres goles en la Catedral el domingo 26 de noviembre de 1972. Ya revivieron en el Museo del Athletic Club de Bilbao aquel partido (3-3), correspondiente a la duodécima jornada de Liga de la temporada 1972-1973, en la que el «Jabalí del Bierzo» logró batir al mítico «Chopo» en tres ocasiones. En esta oportunidad, dos embajadores como Dios manda, que conocen al pie de la letra la historia de los dos clubes y que vistieron sus respectivas elásticas con éxitos deportivos en sus brillantes carreras como futbolistas. Delantero y portero internacionales con España que representan mejor que nadie el que será el histórico partido de Copa del Rey de este martes en el Reino de León, a partir de las 21.00 horas entre la Cultural Leonesa y el Athletic Club de Bilbao.

Marianín confía en su Cultural Leonesa de cara a la eliminatoria a partido único de Copa del Rey de este martes en el Reino de León, aunque en frente esté el Athletic Club de su buen amigo Iribar. Marianín, leyenda viva de la Cultural, apuesta siempre por un triunfo blanco en este tipo de encuentros en el que el factor sorpresa siempre está en el ambiente. Y más en un Reino de León que va a registrar un lleno hasta la bandera. «Enfrentarse al Athletic Club, aunque en esta ocasión será ante el primer equipo, me recuerda a la temporada 1970-1971 en la que conseguimos subir a Segunda División en el último partido de Liga cuando nos proclamamos campeones con un punto de ventaja sobre el CD Orense. Larrauri marcó el gol de la victoria frente al Bilbao Athletic (1-0) y después recuerdo que cayó una tormenta impresionante en León, que anunció el ascenso a Segunda División. Fue impresionante con el Amilivia lleno. Ojalá se repita esta vez en la Copa del Rey».

- «Larrauri marcó el gol de la victoria y después cayó una tormenta impresionante en León, que anunció el ascenso a Segunda»



- «Fue impresionante vencer al Bilbao Athletic con el Amilivia lleno. Ojalá se repita este martes en el Reino en la Copa del Rey»