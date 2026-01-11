Un triunfo de la Ponferradina para ganar algo de paz

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

El triunfo ante el Ourense CF permite a la Deportiva pasar una semana más tranquila y calma un poco las aguas tras dos meses sin vencer y tras no haberlo hecho hasta ahora tras la llegada de Nafti al banquillo. Pero la situación sigue siendo muy complicada. Y como decía un ex jugador del conjunto blanquiazul al acabar el encuentro, no hay que dejarse engañar por el resultado, porque enfrente tuvo el peor rival que ha pasado esta temporada por El Toralín.

A buen seguro que uno de los que respiró más tranquilo con el triunfo fue el preparador, que se manifestaba así al finalizar el duelo: «Es un alivio, no os voy a engañar. Sé que es un pequeño avance para nosotros, un pequeño paso, pero va más allá de los tres puntos. Los chicos han respetado el plan de juego desde el primer minuto al último y no se han dejado llevar por los contratiempos ni emociones. Estoy orgulloso y feliz por todo; por la gente que nos ha apoyado desde el primer día, por los jugadores y por la gente que sufre con la Ponferradina, que en el último mes y medio les hemos dado bastantes motivos para sufrir».

Además de ser la 1ª victoria con Nafti, también es la 1ª portería a 0 desde su llegada. El preparador deportivista aludía a ello: «Hemos visto los esfuerzos de todos. Estoy contento porque es la 1ª portería a 0 y espero que vengan muchas más, pero es más para resaltar el trabajo general del equipo».

Sobre la imposibilidad de contar con Erik Morán en el duelo contra el equipo de Oira, Nafti manifestó esto: «Si lo hubiese tenido, puede ser que le hubiera dado minutos. Llevo 30 años en esto y ya no me sorprende nada. Soy un fiel defensor del futbolista y hay unos contratos que hay que respetar. Hay negociaciones para las bajas, pero eso es una pregunta más para la directiva. ¡Ojalá esté para el partido contra el Racing de Ferrol!».

La Deportiva ya piensa en el Racing, que pasa por el peor momento de la temporada y se ha caído de los puestos de play off. Esta semana podría haber novedades en el banquillo tras la destitución de Pablo López.

VUELTA A PUESTOS DE DESCENSO

El empate sin goles que se registró en la tarde de ayer entre Zamora CF y Unionistas CF hace que la Deportiva regrese a los puestos de descenso que había abandonado de forma provisional el sábado por la noche con el triunfo ante el cuadro pontino. Ahora es 16ª, con los mismos puntos que el cuadro charro, que marca la salvación, y a menos de un triunfo de 3 equipos más.

