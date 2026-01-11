Sin calefacción y agua caliente en el Palacio de Deportes de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El deporte en el Palacio de Deportes de León sigue sufriendo contratiempos. en esta ocasión como denuncia la formación Izquierda Unida recalcando lo que consideran «abandono de las instalaciones deportivas por parte del Ayuntamiento de León».

En esta ocasión denuncian que la única de las tres calderas que se encontraba en servicio dejó de operar el sábado en la instalación «lo que provocó que esta quedara sin calefacción ni agua caliente. Esta circunstancia afectó a un partido de baloncesto de categoría nacional entre BF León y Maristas Coruña».

Y añaden que «ante la falta de agua caliente ambos equipos se vieron obligados a desplazarse hasta el Estadio Municipal Reino de León para poder ducharse. Esta situación es una consecuencia más de la ausencia de un plan de mantenimiento. Es evidente que las averías ocurren, pero no es admisible que las tres calderas se encuentren fuera de servicio. Esto demuestra una desidia por parte del concejal de Deportes, Vicente Canuria», indica Rubén Estévez, coordinador local de IU León.