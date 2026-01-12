La Peña merece ganar al Bembibre

Publicado por J. Coto Bembibre Creado: Actualizado:

ATLÉTICO BEMBIBRE 1

Dos Reis, Ferrera (Jerez, min 63), Rusu (Núñez, min 76), Conesa, Makhmudov, Oliveira, Pinto, Olano (Vilar, min 63), Ramírez (Gomes, min 63), Crespo y Rodríguez (Casado min 77).

PEÑA/VIDAL 1

Martín; Álex (Mikel, min 58), Diego Castro, Víctor (Samu, min 89), Hugo Martínez, Coladilla, Asier (Mirantes, min 82), Marcos, Joe, Fraguas (Yago, min 58) y Marquitos.

Goles: 0-1, min 7: Marquitos; 1-1, min 97: Crespo, de penalti. Árbitro: Omar Álvarez Rodríguez, asistido en las bandas por Álvaro González Domínguez y Alberto de la Cruz Guerrero. Muy caseros. Amonestó con cartulina amarilla a Makhmudov por el Atlético Bembibre, mientras que por la Peña/Vidal recibieron la amarilla Coladilla, Óscar López y Samu. Incidencias: La Devesa, con muy buena asistencia de aficionados.

La Peña/Vidal, que tenía la victoria y los tres puntos en su casillero, finalmente un penalti más que discutido en el minuto 97 de partido, de los diez que añadió el colegiado Omar Álvarez, privó de un triunfo más que merecido a los peñistas (1-1), que ya en la primera parte pudieron sentenciar con un disparo de Asier al larguero tras perfecta asistencia de Fraguas, para después recoger el rechace Marquitos y responder el guardameta local Dos Reis con una soberbia intervención. Todo justo después de que Marquitos inaugurase el marcador a los 7 minutos de juego tras batir al guardameta local de un buen disparo.

La Peña manejó el control del balón y la posesión, con buenas llegadas, como otra de Asier, que a punto estuvo de significar el segundo gol para la Peña/Vidal antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios, el partido siguió controlado por el conjunto peñista. Su entrenador, Alberto Labrador, viendo cómo se estaba resolviendo el partido a su favor, decidió reforzar la defensa con la entrada de jugadores de refresco. Pero el polémico penalti final obró el empate.