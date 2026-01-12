El Cultural Leonesa-Athletic Club de Copa del Rey, declarado de alto riesgo

El partido de octavos de final de la Copa del Rey entre la Cultural Leonesa y el Athletic Club de este martes a las 21.00 horas ha sido declarado de alto riesgo. La Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte acordaba declarar con este distintivo a dichos encuentrso que se disputan precisamente en la misma joprnada del martes.

La declaración de alto riesgo obliga a los clubes a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, la separación de las aficiones dentro de los recintos deportivos y el control de los accesos a los pabellones o estadios.

Además, las fuerzas de seguridad refuerzan sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes.