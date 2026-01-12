Cuco Ziganda: "Seguro que tendremos nuestra oportunidad frente al Athletic"

El Cuco Ziganda en la rueda de prensa de este lunes previa al partido de octavos de la Copa del Rey del martes frente al Athlertic Club en el Reino de León.CYDL

Publicado por Redactor de Deportes Ángel Fraguas León Creado: Actualizado:

La Cultural afronta este martes un partido que ilusiona y en el que espera no desentonar frente a todo un Athletic Club. Lo hace en la Copa del Rey, un torneo en el que el club vasco es el segundo más laureado tras el Fc Barcelona. Pero eso no le preocupa, todo lo contrario, le motiva, al entrenador de los leoneses con pasado rojiblanco donde fue jugador.

"El componente emocional en este partido va a ser muy importante y creo que tendremos nuestra oportunidad", aseguraba el Cuco en la rueda de prensa de este lunes previa al encuentro de este martes en el Reino de León a las 21.00 horas.

"El Athletic viene de jugar la Supercopa y querrá aprovechar la oportunidad de meterse en cuartos de final. Pero nosotros vamos a tener nuestra ocasión, seguro. Lo normal es que pase el Athletic Club, pero no significa que vaya a pasar. Para nosotros la ilusión por jugar este partido supera cualquier cansancio", precisaba el técnico culturalista por el hecho de que su rival haya tenido más días de descanso.

Y añadía el Cuco Ziganda reconociendo su pasado rojiblanco, y el presente culturalista: "Quiero a ese club, pero también a la Cultural. Por eso les quiero ganar con todo sabiendo la diferencia que podemos tener y los objetivos de cada uno. También queremos disfrutar de la oportunidad que nos ofrece este partido".

El entrenador de la Cultural precisó también que dará oportunidad a los menos habituales: "Van a jugar aquellos que no lo están haciendo habitualmente como resultado del comportamiento que tienen en cada entrenamiento. Lo que cuenta es el día a día y por eso se merecen ser protagonistas en el partido".

El técnico culturalista cree que para lograr pasar la eliminatoria tendrían que hacer "muchísimas cosas bien, porque los ritmos son otros entre Primera y Segunda y como imagino que tendrán el control del partido habrá que ser muy sólidos y con pelota intentar contragolpear, siendo capaces de soportar sus ritmos, velocidad y presión, tanto con balón, como sin él".

Sobre su relación con el técnico del Athletic Club, Ernesto Valverde, con el que coincidió como jugador y después suplió en el banquillo, reconoció que les une "una gran relación y conexión, con la misma onda en la forma de ser fuera del campo y que ha demostrado que todo lo que toca lo hace mejor y lo anormal era lo anterior, pero es uno de los mejores técnicos del país, con los pies en la tierra y muy inteligente".