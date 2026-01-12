El Lioness y Somos Hijolusa, presentes en las selecciones nacionales y autonómicas

El trabajo de base del Lioness y Somos Hijolusa volvió a tener reflejo estas Navidades con la convocatoria de varias de sus jugadoras por parte de selecciones nacionales y autonómicas.

Águeda Herrera, jugadora del equipo júnior de Somos Hijolusa, fue convocada por la Selección Española de Baloncesto 3x3 U17 para participar en la concentración navideña celebrada en Madrid del 27 al 29 de diciembre de 2025. No es la primera vez que Águeda es convocada por la Selección Española, lo que significa que es una jugadora que está siendo seguida con interés por parte de la Federación.

Además, Celia Fernández e Isabel Soto, jugadoras del equipo infantil de Somos Hijolusa, representaron a Castilla y León en el Campeonato de España Infantil, disputado en Zaragoza del 3 al 7 de enero. El combinado autonómico firmó una notable actuación y finalizó en cuarta posición, compitiendo a gran nivel durante todo el campeonato.

Desde el club se destaca el valor de estas convocatorias como reconocimiento al trabajo formativo que se desarrolla en León y al crecimiento continuo de sus jóvenes deportistas.