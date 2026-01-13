La Peña celebra su 60 Aniversario con una colección de cromos personales

La Peña cumple su 60 Aniversario y para celebrarlo saca la colección de cromos de cada uno de los equipos que componen la gran familia peñista. Sólo existe un cuchicheo entre los chavales: «Sile, nole, sile, nole, no, a ti no te tengo». Así se entienden los futbolistas que integran la cantera de la Peña para rellenar sus respectivos álbumes en la colección que ha sacado el histórico club leonés con las imágenes de sus jugadores, entrenadores, delegados y directivos que lidera su presidente, Manolo Díaz, y vende por La Palomera la incondicional peñista Silvia Ochoa.