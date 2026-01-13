Arbeloa coge el timón del Real Madrid

Publicado por Roberto Morales Madrid Creado: Actualizado:

Álvaro Arbeloa transmitió confianza y orgullo en sus primeras palabras al mando del primer equipo del Real Madrid, en «un día especial» para él, durante su presentación como nuevo entrenador del Real Madrid, cargo que asume «consciente de la responsabilidad» que tiene y que encara «con muchísima ilusión». Lo hizo un día antes de su debut oficial en el partido de los octavos de final de la Copa del Rey que disputará el club blanco en Albacete a las 21.00 horas.

«Para mí es un día especial como lo han sido todos los días que he formado parte del Real Madrid. Tengo 42 años, el sábado haré 43, 20 en esta casa y cada día que pasaba en el mejor club del mundo y de la historia para mí ha sido especial. Hoy es uno de ellos, consciente de la responsabilidad que tengo, de la bonita empresa y tarea que tengo por delante y con muchísima, muchísima ilusión», afirmó.

Arbeloa explicó que ayer por la tarde le comunicaron que el club y Xabi Alonso habían «llegado de mutuo acuerdo a separar sus caminos» y que querían que él tomase las riendas del primer equipo. «Ayer (por el lunes) hablé con Xabi, todos sabéis la relación y amistad que me nos une, lo que le aprecio y seguirá siendo mutuo». El Real Madrid no ha detallado los cambios de contrato de Arbeloa con su paso al primer equipo ni si es elegido como técnico interino hasta final de temporada. «Llevo 20 años en esta casa y estaré en el Real Madrid hasta que el Real Madrid quiera que esté aquí. Esta es mi casa, así lo siento y así será siempre».

Antes de dirigir su primer entrenamiento, Arbeloa se reunió en el vestuario con los jugadores y en su charla, les transmitió los grandes recuerdos que dejaron su etapa como futbolista del Real Madrid. «Tenemos una gran plantilla. Todos hemos visto cómo se esforzaron en la final de la Supercopa. Es un equipo de chicos dispuestos a todo, sabiendo la exigencia del Real Madrid, que no se nos olvide que hay jugadores que tienen seis Copas de Europa, muchos han sido ya campeones y ganar con este escudo solo se puede hacer con valores como esfuerzo, sacrificio y constancia que han llevado a ser el mejor club de la historia».