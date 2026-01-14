Reválida en Europa para los Hispanos

España inicia en el Europeo un camino en el que intentará recuperar un espacio entre las selecciones más destacadas.RFEBM

España levanta este jueves el telón en el Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega. Serbia (18.00 horas, Teledeporte) es su primera prueba de fuego en un trayecto que debe llevarle a volver a pelear, a no mucho tardar, por unas medallas que a día de hoy se antojan lejanas para los de Jordi Ribera.

«Hemos hablado mucho tiempo de renovación, pero no era tal, íbamos haciendo pequeños cambios, pero ahora sí llevamos dos años en los que verdaderamente estamos haciendo cambios importantes y que necesitan paciencia para obtener resultados», advierte el seleccionador español. Esos cambios afectan a elementos fundamentales del juego del conjunto español como la defensa o la portería, los dos pilares sobre los que se han cimentado tradicionalmente los éxitos del equipo nacional.

Una defensa para la que Jordi Ribera parece haber encontrado un nuevo ‘jefe’, Serradilla, que ya acreditado sus condiciones como un defensor de primerísimo nivel en la mejor liga del mundo, la Bundesliga, primero en las filas del Magdeburno, con quien se coronó el pasado año campeón de Europa, y este curso con el Stuttgart.

Pero como reclama el preparador español, hace falta tiempo, ya que Serradilla, que cumplió 27 años el pasado sábado, apenas ha contado con un puñado de partidos para trabajar con sus nuevos compañeros, tras regresar el pasado mes a la selección tras cuatro años de ausencia. Escaso margen para que la renovada zaga del equipo español, pese a sus rápidos progresos, haya adquirido los automatismos y la complicidad necesaria para dotar a estos nuevos Hispanos de la fortaleza defensiva indispensable para luchar por los metales.

Primeras plazas que se antojan imposibles si Sergey Hernández no da el paso adelante que todavía no ha dado con la selección y muestra el extraordinario nivel que ha convertido al guardameta del Magdeburgo en uno de los mejores porteros del panorama internacional. Aunque en los momentos decisivos todas las miradas se centrarán en Alex Dujshebaev, la gran estrella del equipo español, que a sus 33 años recién cumplidos quiere demostrar que sigue siendo uno de los mejores jugadores del planeta.

El destino que parece aguardarle al joven Marcos Fis, hijo del internacional Julio Fis, que tras debutar el pasado de mes de mayo con los Hispanos apenas cumplidos los 18 años, disputará su primer gran torneo con la selección absoluta. Pero el lateral del Granollers no será el unido debutante en un Europeo en el que también se estrenarán Antonio Serradilla, Nacho Biosca y Natan Suárez.

Un torneo en el que el equipo español deberá crecer en cada uno de sus encuentros si quiere no solo ya soñar con acceder a la lucha por los metales, sino superar una primera fase en la que se medirá con rivales de la talla de Serbia, Austria y Alemania. Pero si exigente se perfila el primer turno, nada comparado con lo que le aguardaría en la segunda fase en la España se enfrentaría, previsiblemente, con Dinamarca, vigente campeona olímpica y universal, Francia, oro en el último Europeo, Portugal, cuarta en el pasado Mundial, y Noruega.