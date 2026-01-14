La Peña Barcelonista 1995 de León celebra sus 20 años de pasión blaugrana

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Peña Barcelonista 1995 de León celebró con sus socios y simpatizantes su vigésimo aniversario. Una de las dos peñas activas en la capital leonesa (fundada en enero de 2006) vivió una jornada de fiesta con una comida en el restaurante la Fábrica y la presencia de 70 comensales, entre ellos directivos de sus hermanas de Boñar, Coyantina, Villalpando y Palentina.

Durante el evento, la peña de Villalpando hizo entrega al presidente de la anfitriona, Javier López de un cuadro con el distintivo de la Peña 1.995, tallado a mano, por la trayectoria de la peña en estos 20 años de vida. Posteriormente, se celebró la asamblea anual en la sede de la peña Café Tetuán en la cual renovaba su mandato la directiva actual.