Pibe deja la Cultural Leonesa y pone rumbo al Aktobe de Kazajistán

Agustín Pastoriza 'Pibe' deja la Cultural para enrolarse en el Aktobe de Kazajistán. El delantero hispanoargentino nacido en Androgué que a los cinco años se trasladaba a Galicia, tierra natal de su madre, deja el club leonés después de una temporada y media para afrontar su segundo reto fuera de España tras el que vivió en su día en Finlandia.

Lo hace en las filas del club Aktobe que milita en la Premier Liga. Pibe fue uno de los protagonistas del ascenso la pasada temporada de la Cultural a la Segunda División.