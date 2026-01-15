La plantilla está en el punto de mira en la crisis del Real Madrid

Publicado por Óscar Maya Madrid Creado: Actualizado:

El Real Madrid perdió el segundo título en cuatro días. El Albacete, que revivió por una noche los éxitos del gran queso mecánico, le eliminó de la Copa del Rey. De Xabi Alonso a Arbeloa, el cambio de entrenador no ha surtido el éxito inmediato deseado, mientras que desde el club se agarran al efecto Pintus para cambiar el rumbo de una crisis que se juzgará mañana en el Bernabéu.

Vuelve el Real Madrid a su estadio después de tres partidos por debajo del nivel esperado. Eliminó al Atlético de Madrid en las semifinales de la Supercopa, en un partido en el que el resultado estuvo por encima del juego, cayó ante el Barcelona en la final, con opciones de forzar la prórroga con dos ocasiones en el descuento, y fue apeado de la Copa del Rey por un Segunda.

Para el partido contra el Levante a las 14.00 horas siguen de baja Mendy, Alexander-Arnold y Militao, mientras que Brahim está en la Copa África, donde se ha clasificado con su selección Marruecos para disputar la final contra Senegal, el domingo.