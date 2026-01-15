El Barça supera el escollo de un Racing que siempre dio la cara (0-2)

Publicado por Daniel Panero Santander Creado: Actualizado:

El Barça sudó de lo lindo e para pasar de ronda en la Copa. El conjunto que dirige Hansi Flick se impuso al Racing de Santander por 0-2 en el El Sardinero, pero requirió de toda su artillería en la segunda mitad para evitar un nuevo bombazo en el torneo del k.o. Los tantos de Ferran Torres y Lamine Yamal, ya en el tiempo añadido, permiten a los azulgranas estar en cuartos y sumar once victorias seguidas.

Y es que la debacle del Real Madrid en Albacete fue un aviso a navegantes. La diferencia con los equipos de inferior categoría cada vez es más pequeña y estuvo en la cabeza de un Flick que hizo rotaciones, pero de forma quirúrgica. El técnico alemán mantuvo a pilares como Joan García, Koundé, Cubarsí o Lamine y, a diferencia de su eterno rival, se guardó balas en la recámara por si el partido iba por los cauces menos deseados.

Esos derroteros pudieron presentarse a las primeras de cambio tras un inicio frenético del Racing. Los locales presionaron arriba y generaron problemas en la construcción a un Barça que no tenía a Pedri y De Jong para saltar esa primera línea y que necesitó mezclar el juego para hacerse con las riendas del choque. Una vez que los culés se instalaron en campo contrario, el partido fue otro. El Racing cedió metros y los de Flick empezaron un ejercicio de paciencia. Así, se fueron sucediendo las llegadas. Pero el gol no llegaba.

Pasada la hora de partido, Flick tenía un Plan B para sacar del bache a los suyos. Fermín es ese jugador capaz de revolver todo, un futbolista que no contemporiza y que siempre tiene entre ceja y ceja la manera de hacer daño al rival. Saltó al terreno de juego y en un suspiro su movilidad dinamitó al Racing. Luego llegarían los goles de Ferran y de Lamine para sellar los cuartos.