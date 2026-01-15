Diario de León

El Barça supera el escollo de un Racing que siempre dio la cara (0-2)

FÚTBOL | COPA REY. Ferran y Lamine sellan el pase ante un rival que no se lo puso fácil

Los jugadores del Barça celebran uno de sus goles.

Daniel Panero
Santander

El Barça sudó de lo lindo e para pasar de ronda en la Copa. El conjunto que dirige Hansi Flick se impuso al Racing de Santander por 0-2 en el El Sardinero, pero requirió de toda su artillería en la segunda mitad para evitar un nuevo bombazo en el torneo del k.o. Los tantos de Ferran Torres y Lamine Yamal, ya en el tiempo añadido, permiten a los azulgranas estar en cuartos y sumar once victorias seguidas.

Y es que la debacle del Real Madrid en Albacete fue un aviso a navegantes. La diferencia con los equipos de inferior categoría cada vez es más pequeña y estuvo en la cabeza de un Flick que hizo rotaciones, pero de forma quirúrgica. El técnico alemán mantuvo a pilares como Joan García, Koundé, Cubarsí o Lamine y, a diferencia de su eterno rival, se guardó balas en la recámara por si el partido iba por los cauces menos deseados.

Esos derroteros pudieron presentarse a las primeras de cambio tras un inicio frenético del Racing. Los locales presionaron arriba y generaron problemas en la construcción a un Barça que no tenía a Pedri y De Jong para saltar esa primera línea y que necesitó mezclar el juego para hacerse con las riendas del choque. Una vez que los culés se instalaron en campo contrario, el partido fue otro. El Racing cedió metros y los de Flick empezaron un ejercicio de paciencia. Así, se fueron sucediendo las llegadas. Pero el gol no llegaba.

Pasada la hora de partido, Flick tenía un Plan B para sacar del bache a los suyos. Fermín es ese jugador capaz de revolver todo, un futbolista que no contemporiza y que siempre tiene entre ceja y ceja la manera de hacer daño al rival. Saltó al terreno de juego y en un suspiro su movilidad dinamitó al Racing. Luego llegarían los goles de Ferran y de Lamine para sellar los cuartos.

