El Ademar León cede a Aitor Albizu al Caserío Ciudad Real en busca de más minutos

El Ademar León ha tomado la decisión de llevar a cabo la cesión de Aitor Albizu, lateral derecho navarro de 24 años y 1,87 de estatura, al Caserío Ciudad Real, hasta final de temporada.

El jugador, que llegó a la disciplina ademarista el pasado verano con un contrato de dos temporadas más una opcional, no había tenido hasta ahora demasiados minutos en el equipo dirigido por Dani Gordo, anotando tan solo ocho goles, después de que en la temporada 2024/2025 hubiera sido el máximo realizador en el conjunto pamplonica del Helvetia Anaitasuna con 116 goles (y 108 en la 2023/2024).

Albizu tuvo el contratiempo en la pretemporada de sufrir una lesión en la córnea de uno de sus ojos, lo que le condicionó, tanto en los entrenamientos (donde tuvo que protegerse con unas gafas), como también durante los partidos de preparación. Y le limitó en la adaptación a su nuevo equipo.

Su buen papel en la Copa Ibérica disputada en Portugal no se tradujo posteriormente en un mayor protagonismo en el equipo, a pesar de las lesiones de larga duración de Lindqvist y Álex Lodos, ambos jugadores en su posición. Dani Gordo prefirió utilizar otras alternativas como poner en los laterales a sus centrales.

Si que es cierto que la presencia de Albizu en la competición europea fue algo más notoria con buenas actuaciones en los diferentes compromisos contra el Kadetten Schaffhausen suizo, Nexe de Croacia o Partizan de Belgrado serbio. Albizu, natural de Estella-Lizarra, se llego a ser campeón del mundo de balonmano en junio de la anterior campaña con la selección española universitaria.