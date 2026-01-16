La Policía Local de León crea un dispositivo especial de seguridad debido al partido Cultural-Sporting

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La Policía Local del Ayuntamiento de León ha decidido poner en marcha un dispositivo especial de seguridad para mañana 17 de enero debido al partido que disputan la Cultural y el Sporting de Gijón a las 16.15 horas en el Estadio Reino de León.

Está previsto que este encuentro atraiga a gran cantidad de público, tanto en los alrededores del recinto deportivo como en el resto de la ciudad, debido a la cercanía de la ciudad de Gijón con la capital leonesa y a los nexos de unión a lo largo de la historia entre Asturias y León. Se va a poner especial incidencia en los desplazamientos organizados por ambas aficiones. Para garantizar la seguridad y la fluidez del tráfico la Policía Local ha establecido los siguientes recorridos para las aficiones de ambos clubes.

Recorrido de los aficionados de la Cultural

El itinerario establecido para los aficionados de la Cultural comenzará en torno a las 15.00 horas. Se desplazarán desde la Calle Santos Olivera (tramo comprendido entre Calle Maestro Nicolás y Avenida Fernández Ladreda), continuando por el siguiente itinerario: Avenida Fernández Ladreda – glorieta de la Plaza de Toros – Avenida Fernández Ladreda (puente para cruce de la Avenida Ingeniero Sáenz de Miera) – Avenida Ingeniero Sáenz de Miera – acceso por la zona Sur al Estadio Reino de León.

Recorrido de los aficionados del Sporting de Gijón

El itinerario establecido para los aficionados del Sporting de Gijón comenzará en torno a las 14.30 horas con el siguiente recorrido: Plaza de Regla – Calle Ancha – Plaza de San Marcelo (Botines) – Plaza de Santo Domingo (sin vuelta) – Ordoño II – Plaza de Guzmán (sin vuelta) – Avenida de Palencia – Avenida Ingeniero Sáenz de Miera – acceso al Estadio Reino de León.

La Policía Local acompañará a los aficionados de ambos equipos para que el desplazamiento se produzca en condiciones de seguridad, efectuando los cortes y desvíos necesarios del tráfico vehicular, en colaboración y coordinación permanente con la Policía Nacional.