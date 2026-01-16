Fútbol | Segunda División
Juan Larios abandona la Cultural Leonesa
El club propietario del jugador, el Southampton, ha decidido cortar la cesión del lateral
Como ya adelantó el Diario de León hace unos días, la Cultural y Deportiva Leonesa ha anunciado oficialmente que el Southampton inglés, que milita en la segunda categoría, ha ejecutado la cláusula para poner fin a la cesión de Juan Larios.
El club leonés ha agradecido al jugador su dedicación, profesionalidad y entrega durante su corta etapa en León y le desea los mayores éxitos personales y profesionales en el futuro.
El Southampton no será el destino final del futbolista andaluz, ya que será vendido por una cantidad cercana a los 3 millones de euros.