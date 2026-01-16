Juan Larios abandona la Cultural Leonesa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Como ya adelantó el Diario de León hace unos días, la Cultural y Deportiva Leonesa ha anunciado oficialmente que el Southampton inglés, que milita en la segunda categoría, ha ejecutado la cláusula para poner fin a la cesión de Juan Larios.

El club leonés ha agradecido al jugador su dedicación, profesionalidad y entrega durante su corta etapa en León y le desea los mayores éxitos personales y profesionales en el futuro.

El Southampton no será el destino final del futbolista andaluz, ya que será vendido por una cantidad cercana a los 3 millones de euros.