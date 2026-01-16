La Cultural Leonesa reta al Sporting y a su 'Mareona'

Partidazo en el Reino de León, a partir de las 16.15 horas. La Cultural Leonesa recibe este sábado al Real Sporting de Gijón, que contará con el apoyo de casi un millar de aficionados en las gradas y otros tantos, o incluso más, en la zona del casco antiguo de la ciudad leonesa, en lo que será una fiesta entre dos aficiones que siempre se han caracterizado por su hermanamiento, pese a que la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado la declaración de alto riesgo de este duelo leonés-astur.

Tras el 1-0 de la primera vuelta para los gijoneses en El Molinón (1-0), con Llona en el banquillo leonés, Ziganda tiene la baja por acumulación de cinco tarjetas amarillas de Matía Barzic, apuntando el portugués Tomás Ribeiro a ser su sustituto.

El mes de enero está suponiendo una importante transformación en la plantilla culturalista que ha perdido varias piezas, tras romper su cesión los atacantes Daniel Paraschiv y Paco Cortés y estar pendientes de confirmación las salidas de Pibe y Jordi Mboula, porque la de Juan Larios ya la hizo oficial el club leonés este viernes.

En el lateral izquierdo, solo está disponible Roger Hinojo porque el catarí Homam Al-Amin, recién incorporado en calidad de cedido, aún no tiene formalizada la inscripción.

La falta de efectivos ha llevado a Ziganda a improvisar soluciones tácticas, sobre todo en banda, colocando más adelantado a Iván Calero en la derecha por delante de Víctor García, que le dio un excelente resultado en la Copa ante el Athletic con dos goles.

Por parte del Real Sporting de Gijón, los dirigidos por Borja Jiménez quieren volver a sonreír después de las dos derrotas consecutivas, la última ante el Cádiz (3-2) y antes en casa frente al Málaga (1-3), con dos resultados negativos con los que los rojiblancos han iniciado 2026.

El abulense recupera a Oliván, tras cumplir sanción, pero perdió durante la semana a Gaspar Campos por lesión. Borja Jiménez dará continuidad a Yáñez en la portería con una defensa formada por Guille Rosas, Pablo Vázquez, Perrin y Diego Sánchez, con Nacho Martín, Bernal y Corredera en el medio, cerrando el once con Gelabert, Otero y Dubasin, que parece que este sábado ejercerá de delantero centro.