España busca la revancha contra Austria en el Europeo

Los Hispanos afrontan el sábado 17 la segunda jornada del Europeo de balonmano con la opción de certificar su clasificación a la siguiente ronda (18.00 horas, Teledeporte). Los pupilos de Jordi Ribera se medirán a Austria, verduga de la selección española en el último Campeonato de Europa.

Los Hispanos cumplieron en la primera jornada con una victoria ante Serbia por 29-27, sabiendo aguantar las embestidas de un conjunto balcánico que se rebeló y peleó hasta el final por sumar puntos en un grupo en el que serán importantísimos. Por su parte, los austriacos no tienen margen de error, pues cayeron derrotados por 30-27 ante Alemania.

España llega plena de confianza, pues la gran aportación defensiva de jugadores como Serradilla y Jan Gurri, las paradas en momentos clave de Biosca o los goles de Tarrafeta resolvieron una papeleta complicada. Jordi Ribera ha encontrado en este núcleo joven armas en ambos lados del campo y sigue gestionando el crecimiento de un grupo que contará con todos sus efectivos disponibles para la batalla.

Enfrente, otro entrenador español que conoce de cerca a los jugadores nacionales. Iker Romero buscará que sus pupilos repitan la gesta lograda hace dos años y, para ello, se apoyará en sus dos pilares: el extremo izquierdo Frimmel y el lateral derecho Bilyk. El primero de ellos viene de sumar nueve dianas ante la selección alemana y se erige como el puntal ofensivo de un equipo con otros buenos artilleros como Nigg o Hutecek.

Austria es una selección que, históricamente, se le ha dado bien a España. Ambos combinados nacionales han disputado 18 partidos oficiales, con un saldo de 14 victorias para España, un empate y tres derrotas. Esta tarde, nueva oportunidad de agrandar el número de encuentros ganados… y de clasificaciones a la segunda ronda obtenidas.

El portero de la selección española de balonmano, Nacho Biosca, anticipó ayer que el partido ante Austria, «será muy similar al de Serbia. Sabíamos que en ningún momento se iban a rendir, que iban a luchar hasta el final, y así fue», indicó el barcelonés en declaraciones difundidas por la Real Federación Española de Balonmano. «Muchos compañeros estaban muy dolidos por aquella eliminación, eso tiene que servirnos a todo el grupo como motivación», aseveró. Para Biosca, las claves de este segundo partido de los de Jordi Ribera en el Europeo 2026 están en «salir con la máxima ilusión y confianza, darlo todo en la pista» y no lamentarse «al final de haber dejado algo dentro».

El primera línea Ian Tarrafeta señaló que «No nos confiamos en absoluto. Sabemos que es un equipo que hace dos años nos eliminó del Europeo con aquel empate, y los que estuvimos allí lo tenemos presente. Lo más importante es ganar. Todos recordamos lo que pasó en 2024, pero el pasado es pasado: no hay que olvidarlo, pero tampoco obsesionarse con una revancha. Lo fundamental es salir a ganar, con la ilusión de todos los jugadores nuevos que han llegado al equipo, y estoy seguro de que lo vamos a conseguir».

Tarrafeta añadió que «son partidos muy intensos, especialmente en un Europeo, donde cada encuentro es ajustado y no hay ningún partido fácil. Por ahora estamos bien, con buenas sensaciones, y esperando con ganas lo que viene». También destacó que están «frescos» y «aguantando físicamente lo que hay y lo que viene».

Los técnicos españoles, como en el fútbol, están muy bien valorados, y tras confrontar a Raúl González en Serbia, con Austria está Iker Romero