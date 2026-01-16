Plebiscito al Real Madrid en el Bernabéu

Publicado por Óscar Bellot Madrid Creado: Actualizado:

Arbeloa afronta este sábado un envenenado debut en Liga al mando del Real Madrid (14.00 horas, Movistar+). Tres días después de caer eliminado a manos del Albacete en la Copa del Rey, un trompazo que, al contrario de lo que defendió el nuevo entrenador el miércoles en la sala de prensa del Carlos Belmonte, dejará una profunda marca en su expediente. El técnico comparecerá por primera vez en el Bernabéu como nuevo timonel de los blancos en lo que se perfila como un plebiscito a un equipo que navega a la deriva.

Con Xabi Alonso ya fuera de la ecuación y toda vez que es demasiado pronto para pasar factura a un preparador que acaba de coger las riendas, la plantilla y la directiva estarán en el foco de la parroquia de Chamartín, con el Levante determinado a ser mucho más que un mero convidado de piedra en una sobremesa que puede aportar más cicuta al bando merengue o servir como punto de partida en el proceso de su redención.

«Entiendo que el aficionado esté dolido y decepcionado, pero les voy a pedir apoyo a sus jugadores. Las grandes hazañas se han conseguido cuando el Bernabéu ha estado con sus jugadores», señaló Arbeloa en la intervención previa a un choque.

Arbeloa no pudo contar en la sesión de ayer con Lunin, Rüdiger, Militao, Mendy, Trent ni Rodrygo, además de Brahim, que vela armas con la selección de Marruecos de cara a la final de la Copa África frente a Senegal. Sí estuvo Mbappé, que entró en la convocatoria pero cuya presencia en el once es duda a causa del esguince de rodilla que solo le permitió jugar unos minutos en la final de la Supercopa.