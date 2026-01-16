La Virgen-Júpiter, derbi para iniciar la segunda vuelta

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los equipos leoneses que militan en el Grupo 8 de Tercera División afrontan la primera jornada de la segunda vuelta de la competición regular contra rivales complicados pero todos ellos con mucho en juego por diferentes morivos.

La Virgen y Júpiter Leonés protagonizan esta tarde (15.45 horas), el derbi leonés de la jornada, en el que los locales necesitan la victoria para seguir manteniendo sus posibilidades de clasificarse para la disputa del play off de ascenso, mientras los visitantes para poner tierra de por medio con los puestos de descenso y de alto riesgo de los que solo tres puntos les separan.

El Atlético Mansillés ejercerá de anfitrión mañana (16.15 horas) del Guijuelo salmantino, vicelíder de la clasificación y uno de los grandes candidatos a conseguir el ascenso directo una temporada después de haber perdido la categoría, en un partido en el que los dirigidos por Montaña tratarán de hacer valer el factor campo para lograr la victoria.

Por último, el Atlético Bembibre recibe también mañana (16.30 horas) al Almazán en el Jesús Esteban Rodríguez con la obligación de volver a la senda del triunfo en su feudo frente a un rival mejor clasificado pero que solo cuenta con tres puntos más que los bercianos en otro partido clave.