Diario de León

Entrenador de la Cultural

Ziganda: «Hay que tener soltura, como frente al Athletic»

José Ángel Ziganda, técnico de la Cultural.

José Ángel Ziganda, técnico de la Cultural.CYDL

Ángel Fraguas
Publicado por
Ángel FraguasCoordinador de Deportes
León

Creado:

Actualizado:

José Ángel Ziganda quiere que su equipo traslade este sábado a la Liga, ante el Sporting, la «confianza, tranquilidad y, sobre todo, la soltura» que mostró en la última eliminatoria de Copa del Rey frene al Athletic pese a caer derrotado (3-4). «Hicimos muchas cosas buenas. Por eso la decepción fue mayor por haberlo tenido tan cerca, pero en la evaluación más fría y objetiva, el equipo mostró un comportamiento ejemplar en todos los aspectos y logró plantar cara a todos los niveles. Ahora se trata de ser capaces de trasladarlo a la Liga, aunque los escenarios y comportamientos de los rivales son diferentes», destaca.

Del Sporting, destaca a su técnico, Borja Jiménez, «con empaque suficiente por el conocimiento de la categoría, jugadores y rivales para darle estructura al equipo y sacar lo mejor». Afirma que el ataque es determinante, con tres o cuatro jugadores «que podrían estar en cualquiera de los equipos de Segunda».

tracking