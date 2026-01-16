Ziganda: «Hay que tener soltura, como frente al Athletic»

José Ángel Ziganda quiere que su equipo traslade este sábado a la Liga, ante el Sporting, la «confianza, tranquilidad y, sobre todo, la soltura» que mostró en la última eliminatoria de Copa del Rey frene al Athletic pese a caer derrotado (3-4). «Hicimos muchas cosas buenas. Por eso la decepción fue mayor por haberlo tenido tan cerca, pero en la evaluación más fría y objetiva, el equipo mostró un comportamiento ejemplar en todos los aspectos y logró plantar cara a todos los niveles. Ahora se trata de ser capaces de trasladarlo a la Liga, aunque los escenarios y comportamientos de los rivales son diferentes», destaca.

Del Sporting, destaca a su técnico, Borja Jiménez, «con empaque suficiente por el conocimiento de la categoría, jugadores y rivales para darle estructura al equipo y sacar lo mejor». Afirma que el ataque es determinante, con tres o cuatro jugadores «que podrían estar en cualquiera de los equipos de Segunda».