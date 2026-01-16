Borja Jiménez: "El cansancio de Copa no va a afectar a la Cultural"

El técnico del Sporting, Borja Jiménez, afirma: «No creo que el duelo de Copa les vaya afectar, fue un partido divertido, pero no me parece que les supusiera nada en exceso".

El entrenador abulense dio importancia al empujón anímico sobre lo físico al considerar que «la gente se enganchó con su equipo en el Reino de León» y que, «aunque pueda aparecer el cansancio por la falta de costumbre", asegura que «puede pasar cualquier cosa».

Sobre el conjunto leonés, el preparador Borja Jimémez reconoce que «es un equipo muy bien trabajado» y apunta que «Ziganda dio con la clave».

Al partido en León se espera un desplazamiento masivo de la afición sportinguista, para la que Borja se queda «sin adjetivos». "Este sábado habrá mucha gente con nosotros y otra mucha se quedará desgraciadamente sin entrada, siempre se desplazan con independencia de la distancia", pone en valor el técnico.