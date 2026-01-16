La Ponferradina, hora de emprender la reacción

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Empieza la 2ª vuelta y la Deportiva repite en casa. Desde las 21.00 horas se mide al Racing Club de Ferrol, un equipo que como el blanquiazul partía en el trío de favoritos al ascenso, pero que ha ido perdiendo terreno con la 1ª plaza, de la que se encuentra ya a 14 puntos. Tras vencer al Ourense CF, la SD Ponferradina busca enlazar por 2ª vez en la Liga dos victorias y salir de puestos de descenso. El encuentro se puede seguir en el minuto a minuto de Diario de León a través de su página web (www.diariodeleon.es), en Onda Bierzo, a través de la radio, y en los canales de televisión LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media, Zapi.

Con la ausencia de Andújar por sanción, Ger Nóvoa, que vuelve también de castigo, es el principal candidato para ocupar el hueco en el centro de la zaga. También regresa de sanción Eneko Aguilar, aunque por lo visto en la semana, los demás cambios podrían estar en ataque, entrando Xemi por Pau Ferrer de mediapunta y Keita por Cortés en la delantera. Erik Morán podría debutar durante el choque.

EN SU PEOR MOMENTO

El Racing vive su peor momento de la temporada. Lleva tres derrotas seguidas y por 1ª vez en lo que va de Liga se ha caído de los puestos de play off. No obstante, ya le gustaría a la Deportiva estar en el peor momento de la temporada como el que vive su rival. A día de hoy son 10 los puntos a favor del cuadro verde los que marcan la diferencia en la clasificación. Después de muchas semanas en el alambre, Pablo López fue destituido y tras una semana de interinidad de Míchel Alonso, hoy debuta en el banquillo Guillermo Fernández Romo. Tiene las bajas de Migue Leal por sanción y de Tejera y Artetxe por lesión. Cuenta en sus filas con los ex blanquiazules Álvaro Ramón y Raúl Dacosta. El ourensano puede volver al equipo tras pasar por un proceso febril. El nuevo técnico podría cambiar el 4-1-4-1 de Pablo López por un 4-2-3-1.

En el partido de la 1ª vuelta la Deportiva se adelantó con un gol de Andoni López, pero acabó cediendo 2-1.

MÁS DE 40 AÑOS

La de hoy es la 15ª visita del Racing a la Deportiva en partido oficial. Ganó las 4 primeras entre 1943 y 1980, pero desde hace casi 46 años no ha vuelto a ganar, sumando 4 empates y ganando la Deportiva en otras 6 ocasiones desde entonces. El último precedente es el 0-0 de agosto del 2017 en 2ª División B.

MERCADO

La Deportiva procura la incorporación del extremo derecho Carlos Calderón, que recientemente ha rescindido contrato con el FC Cartagena de Javi Rey. Mientras, también se ha interesado por Egoitz Muñoz, del Deportivo Alavés B, que ya quiso el FC Andorra el pasado verano. Pero ni antes ni ahora el club babazorro deja salir al máximo goleador del filial albiazul, aunque es lateral derecho.