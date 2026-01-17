Ziganda: «Cuesta hacer goles y duele que nos los hagan tan fácil»

El Cuco Ziganda se mostró rotundo al final del partido: «El resultado es duro. Regalamos demasiadas situaciones y el rival con muchísimo acierto aprovechó sus ocasiones». El entrenador navarro afirmó que confía en sus jugadores y no queda otra que «trabajar y trabajar».

Reflejó su contrariedad por cómo encajó su equipos los goles: «Cuesta mucho hacer goles y no puede ser que a nosotros nos los hagan de una forma tan fácil». Vio otro equipo diferente tras el descanso: «Estuvimos mejor. El equipo lo intentó, llegamos más y dispusimos de ocasiones».