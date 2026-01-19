La Ponferradina ficha al delantero trotamundos búlgaro Steven Petkov

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La SD Ponferradina ha alcanzado un acuerdo para incorporar a su plantilla al delantero Steven Petkov (Sofía, Bulgaria, 1995). El nuevo futbolista de la Deportiva procede del Botev Plovdiv, con el que ha competido en el primer tramo de esta temporada en la máxima categoría de su país.

Petkov se formó en el Levski Sofía, club con el que se estrenó como profesional en la primera división búlgara. Posteriormente militó en el Ludogorets Razgrad, Beroe Stara Zagora, Montana y Botev Plovdiv. En 2018 fichó por el CD Feirense de la Primeira Liga de Portugal. También jugó como cedido en el MFK Karviná de la República Checa, y de nuevo en el Levski Sofía.

Su experiencia en el fútbol portugués se amplió con sus etapas en el Moreirense FC y el Académico de Viseu FC. En julio de 2024 regresó al CD Feirense y en esta campaña, de vuelta al Botev Plovdiv, ha disputado 12 encuentros en la primera división búlgara.

A lo largo de su carrera acumula 118 partidos y 30 goles en la máxima categoría de Bulgaria y 104 partidos y 20 goles entre la primera y segunda divisiones de Portugal. En los próximos días se incorporará a los entrenamientos de la SD Ponferradina para afrontar la segunda vuelta de la competición.