Cinco medallas para el Club de tiro con arco Ponferrada en el Campeonato de Castilla y León en sala

El pasado fin de semana se celebró en Valladolid el Campeonato autonómico de tiro con arco, al cual el Club de tiro con arco Ponferrada estuvo presente con siete de sus arqueros. De estos siete, cinco de ellos pertenecen a las escuelas municipales. Fue un torneo fantástico en el cual consiguieron dos medallas de oro y tres medallas de bronce repartidas en distintas categorías y modalidades.

El sábado la competición fue para las categorías inferiores, mientras que la categoría absoluta se disputó el domingo. Hay que mencionar que el sábado no se pudieron celebrar series eliminatorias debido al temporal de nieve que azotaba Valladolid, por lo que la clasificación final salió de las posiciones de la ronda clasificatoria.

Los resultados del sábado fueron los siguientes: En arco compuesto infantil hombre, Erik Merayo Ovalle obtuvo el oro; en arco recurvo cadete hombre, Izan Rodríguez logró el oro y Marcos González Vidal fue décimo; en arco compuesto cadete mujer, Lucia González Monteserin consiguió un bronce; y en arco compuesto cadete hombre, Izan Negro Panizo fue oro y Roberto Galiz Rey, bronce. Mientras, el domingo, en la categoría de arco compuesto hombre, Manuel Dinis González seria eliminado en octavos de final, quedando en una novena posición final.