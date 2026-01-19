La Cultural Leonesa ultima la cesión del atacante del Villarreal B Víctor Moreno

Las llegadas de Ayman, Etienne Eto'o y Nico Sánchez al Villarreal B hacían presagiar la salida de Víctor Moreno (Granada, 2005). La Cultural busca un perfil idéntico al de Paco Cortés y está a punto de cerrar la cesión de Víctor Moreno, un extremo habilidoso, técnico, rápido y con gol, que también juega por dentro.

Si nada se complica, el club leonés está a punto de anunciar el refuerzo de Víctor Moreno, el atacante del filial del Villarreal, que lleva 3 goles anotados y 8 asistencias, en el Grupo II de Primera Federación. De confirmarse, sería la segunda incorporación de la entidad futbolística leonesa, tras el lateral izquierdo catarí Homam Al-Amin, en este mercado de invierno al que le quedan dos semanas, hasta el lunes 2 de febrero.