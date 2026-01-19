España es incapaz de frenar a Alemania

Publicado por Javier Varela Herning Creado: Actualizado:

La selección española de balonmano accederá sin puntos a la segunda fase del Europeo, tras caer 34-32 ante Alemania, en un encuentro en el que los Hispanos no encontraron nunca la fórmula para contener el ataque del conjunto germano. Todo un problema cuando enfrente se encuentra un conjunto como el germano, el vigente subcampeón olímpico, que ha hecho de su capacidad goleadora su seña de identidad, de la mano de talentos como el joven Uscins, que castigó a España con ocho dianas.

Como si la victoria de Austria, que aseguró la presencia del conjunto español en la siguiente fase del torneo antes de empezar el partido, hubiera destensado algo a los de Jordi Ribera, los Hispanos parecieron arrancar el duelo con un punto menos de intensidad que su rival. Todo lo contrario que Alemania, que obligada, al menos, a empatar para no quedar apeada a las primeras de cambio del torneo, trató de intimidar desde el principio al equipo español con una férrea y agresiva defensa.

En la siguiente y durísima ronda principal, ya esperan Dinamarca, Francia y Noruega; y el cuarto rival en discordia será Portugal o Macedonia del Norte, con los lusos en ventaja.