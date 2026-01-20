La Liga Escolar Bierzo-Laciana vuelve después de Navidad

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Liga Escolar Bierzo-Laciana, la competición organizada por el Club Baloncesto Ciudad de Ponferrada (CdP) y el Ayuntamiento de la capital berciana entre los centros educativos de la zona, volvió a funcionar después del parón navideño con la disputa de la quinta jornada, en la que compitieron de nuevo todas las categorías, aunque la Infantil-Cadete apenas tuvo un encuentro, el derbi entre el Cadete Femenino y el Infantil Masculino del Club Baloncesto 6.25, el cual se quedó el primero de estos equipos.

El Grupo A de la categoría benjamín mantuvo como líder invicto al combinado Academia CdP-La Inmaculada, que se impuso en el derbi a la Academia CdP Azul, mientras que La Borreca superó a Jesús Maestro e igualó con el segundo clasificado, Espíritu Santo, que cayó frente a La Asunción. En el Grupo B, Cacabelos también ganó y se mantiene como líder invicto, mientras hay un triple empate en la segunda plaza entre el combinado La Cogolla-Valentín García Yebra, el de Navaliegos-Campo de los Judíos y la Academia CdP Blanco, aunque este último equipo con un partido menos.

El Grupo A de la categoría alevín mantiene como líder a la Academia CdP Azul, que derrotó a la Escuela 6,25 y aún no conoce la derrota. Tiene los mismos puntos que el Jesús Maestro-Valentín García Yebra y su última víctima, aunque estos dos últimos equipos tienen un partido más disputado hasta el momento. En el Grupo B de esta categoría, el más igualado, La Asunción se mantiene líder e invicta tras derrotar al Espíritu Santo. Está por delante de la Academia CdP Blanco, también invicta, por diferencia de puntos.

En la categoría infantil-cadete, únicamente se disputó ese derbi el Cadete Femenino y el Infantil Masculino del 6,25, resuelto a favor del primero de estos dos conjuntos. La Academia CdP Azul se mantiene líder e invicta con dos partidos, mientras que Cacabelos Cadete, que sólo ha disputado uno, tampoco conoce la derrota, aunque tiene por delante al CdP Verde y al único que ganó en esta última jornada. Las formaciones CdP Blanco e Infantil Femenino de 6,25 aún no han debutado esta temporada.