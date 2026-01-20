El Cultural Leonesa-Dépor del 31 de enero, declarado de alto riesgo

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha declarado de alto riesgo el partido del próximo sábado 31 de enero entre la Cultural Leonesa y el Deportivo, en horario fijado por la Liga para las 18.30 horas en el estadio Reino de León.

El choque entre los dos equipos contará con un despliegue especial de seguridad para que el duelo deportivo transcurra sin incidentes ni fuera ni dentro del campo de fútbol culturalista.

Para el citado encuentro en el Reino de León se espera un desplazamiento numeroso de seguidores deportivistas tras las 863 entradas enviadas por el el club leonés al Deportivo de La Coruña.

En enero de 2024 ya se desplazó un gran número de deportivistas al estadio Reino de León con ambos equipos en Primera Federación. En aquella oportunidad todo transcurrió sin ningún incidente y ambas aficiones, la leonesa y la deportivista, disfrutaron de un excelente ambiente tanto en el casco antiguo leonés y después en el campo de fútbol.