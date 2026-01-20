Paco Cortés: «Es una sensación inexplicable debutar en Primera División con mi Levante»

El tener un míster que apuesta por los jóvenes «nos da esa confianza sobre todo en el día a día», transmite el joven extremo Paco Cortés tras su regreso de la Cultural en una entrevista del periodista Eric Martín en Las Provincias. Con 18 años y 5 meses de edad, uno de los sueños de Paco Cortés se hizo realidad. El pasado sábado tenía la oportunidad de debutar en Primera División en el majestuoso estadio Santiago Bernabéu en el partido Real Madrid-Levante, después de no tener minutos de juego ni confianza en Liga en la Cultural Leonesa. A la pregunta de cómo valora su estancia en el equipo leonés, el jugador responde: «Trabajaba para intentar ser titular y ganarme el máximo de minutos, pero al final decide el míster. Yo hacía lo que estaba de mi parte que era entrenar al máximo y cuando me daba la oportunidad aprovecharla, que creo que es lo que hice. Al Cuco Ziganda y su cuerpo técnico les estoy muy agradecido porque siempre me han ayudado, me dieron consejos para ser mejor jugador y me dieron confianza». Sobre su estreno en Primera División ante el Real Madrid afirma: «Es una sensación inexplicable debutar en Primera con mi Levante».