El Real Madrid vence y convence contra el Mónaco

Publicado por Óscar Bellot Madrid

La tremenda pitada de la que fue objeto el sábado ante el Levante espoleó a Vinicius, que dirigió el baile del Real Madrid ante el Mónaco (6-1). El brasileño, autor de uno de los seis tantos que dejaron prácticamente sellado el pase de los blancos a octavos de final de la Champions y decisivo en otros tres, ofreció el quite del perdón al Bernabéu en una noche en la que el feudo de Chamartín firmó la paz, está por ver si de forma temporal, con su equipo.

En un deporte tan ciclotímico como el fútbol, las goleadas son una medicina casi infalible a la hora de rebajar cualquier disgusto. Incluso los cabreos más pertinaces se aplacan a base de dianas. Seis registró el Real Madrid ante un mansísimo Mónaco que cayó víctima de su blandura y del ánimo encorajinado con el que la escuadra de Álvaro Arbeloa acudió a un pleito en el que Vinicius fue, con permiso del bigoleador Mbappé, el indiscutible protagonista.

El fluminense desbordó, asistió, marcó y no dejó ningún gesto para la polémica, a diferencia de un Bellingham que también vio puerta, pero que se marcó una celebración que levantará polvareda en respuesta a quienes le acusan de disfrutar más de la cuenta de la noche madrileña. No hay triunfo desprovisto de ruido para el Madrid, aunque esta vez bajaron los decibelios.

El primer once europeo de Arbeloa ofreció noticias inquietantes a dos titulares, Valverde y Camavinga. El uruguayo siguió como lateral derecho, puesto para el que no nació pero en el que brilla y se le necesita. El francés regresó al lateral izquierdo, invento de Ancelotti que tampoco seduce al de Cabinda pero al que su nuevo técnico parece haber cogido gusto. El luga en el centro del campo lo ocupó Güler, cuya buena actuación ante el Levante le entregó la manija. No es el rol ideal del turco, pero es el mejor que hay para ejercerlo.

Mbappé ha hecho del conjunto que le catapultó su víctima predilecta, tardó cinco minutos en aplicar la ley del ex con un derechazo a la red que culminó una asociación de Mastantuono con Valverde. Y el segundo mediado el primer tiempo. El Real Madrid remaba a favor de obra y sentenció al poco de iniciarse la segunda parte. Asistió Vinicius por segunda vez y empaló Mastantuono. El Bernabéu coreó a uno y otro. Y siguió el festival goleador con Kehrer en propia, Vinicius y Jude. Teze hizo el del honor del Mónaco.

La segunda diana de Mbappé elevó a 11 su registro en esta fase de la Champions, igualando el récord de Cristiano en la 2015-16