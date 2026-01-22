El Southampton sigue sin anunciar el destino definitivo de Juan Larios

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Hace ya una semana que el Southampton y la Cultural Leonesa anunciaron la ruptura de la cesión del lateral izquierdo Juan Larios, pero de momento sigue desconociéndose su destino definitivo. Tras ser titular en los tres primeros partidos ligueros de los leoneses (contra Burgos, Almería y Sporting de Gijón, todos saldados con derrotas) la llegada de Roger Hinojo provocó que el futbolista andaluz diera con sus huesos en el banquillo, teniendo su oportunidad solamente en la Copa del Rey y en minutos finales de los partidos (salvo el segundo tiempo completo que disputó contra la Real Sociedad B).

Tras curtirse en tres canteras de prestigiosos equipos con fama de crear grandes jugadores, como la del Sevilla, el Barcelona y el Manchester City, el Southampton realizó un buen desembolso por él como apuesta de futuro en el verano del año 2022, pagando 7 millones de euros por un jugador de 18 años en aquel entonces.

Sin embargo, al no ser capaz de asentarse en el primer equipo de los Saints, este verano decidió buscar nuevas latitudes donde demostrar su talento, pero tampoco fue capaz de hacerse un hueco en el once titular del equipo leonés. Desde Inglaterra especulan con que cabe la posibilidad de que si finalmente no llega una oferta interesante por él, pueda quedarse en el sur de la isla. Pero un nuevo comienzo podría beneficiar la carrera del jugador más que un regreso a un equipo con el puesto de lateral izquierdo bien cubierto.